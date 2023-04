Quando escono Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5? Leak sulle batterie ci dà un indizio

Continuano i rumor su Samsung Galaxy Z Fold 5 e Samsung Galaxy Z Flip 5. Dopo aver scoperto che i due pieghevoli next-gen sudcoreani avranno lo stesso SoC dei Samsung Galaxy S23, una fonte affidabile ci svela ora qualche dettaglio sulle batterie dei Galaxy Z Fold e Z Flip 5.

Stando alla pubblicazione sudcoreana The Elec, Samsung avrebbe trovato un accordo con LG per la fornitura delle batterie di Samsung Galaxy Z Flip 5 e Samsung Galaxy Z Fold 5. Nulla di troppo strano, se consideriamo che LG ha prodotto le batterie anche delle scorse generazioni di smartphone flagship e foldable del colosso coreano.

Non solo: LG sarà affiancata da Samsung SDI, la branca di Samsung che si occupa di batterie e tecnologie di ricarica, e da Amperex Technology Limited (ATL), un'azienda che ha sede in Cina, nello sviluppo delle celle energetiche dei due pieghevoli. In ogni caso, visto che il form factor di Samsung Z Flip 5 e Z Fold 5 resterà pressoché invariato, possiamo aspettarci dei cambiamenti quasi nulli per le rispettive batterie rispetto a quelle di Z Fold 4 e Z Flip 4.

The Elec ha anche confermato che ogni batteria costerà tra i 10 e i 15 Dollari a Samsung. Poiché sia lo Z Fold 5 che lo Z Flip 5 hanno un design composto da due celle di ricarica separate, dunque, il costo complessivo delle rispettive batterie si aggirerà tra i 20 e i 30 Dollari per il produttore. La cifra è del tutto analoga a quella spesa lo scorso anno da Samsung per Z Flip 4 e Z Fold 4.

La notizia è però importante anche per un altro motivo: il portale sudcoreano, infatti, ha confermato che gli ordini di batterie richiesti da Samsung saranno evasi nel terzo trimestre del 2023, ovvero tra luglio e settembre di quest'anno: ciò conferma che, come ormai da tradizione, i due pieghevoli del colosso di Suwon saranno lanciati in estate, forse nel corso del mese di agosto o di quello di settembre.