Quando escono Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Ring? C'è la finestra di lancio

Dopo aver scoperto che il Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà in titanio, un nuovo rumor ci svela la finestra lancio dei nuovi foldable coreani, confermando il mese in cui si terrà il prossimo evento Unpacked dell'azienda di Suwon e tutti i prodotti che verranno svelati durante la conferenza.

Con un post su X, il tipster TheGalox_ ha infatti svelato che il prossimo Samsung Unpacked si terrà a luglio 2024. Nulla di sconvolgente, se consideriamo che l'Unpacked di lancio di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Samsung Galaxy Z Flip 5 si è tenuto proprio nel mese di luglio dello scorso anno: un evento estivo sarebbe dunque in linea con i cicli vitali di 12 mesi degli smartphone pieghevoli dell'azienda.

Accanto a Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, comunque, Samsung dovrebbe svelare anche il Galaxy Ring durante l'Unpacked di luglio. Durante l'evento, infatti, il colosso coreano dovrebbe finalmente sbottonarsi sulla scheda tecnica e sulle funzionalità del suo anello smart: il Samsung Galaxy Ring è stato presentato durante l'evento di lancio dei Galaxy S24, ma ha anche fatto capolino al MWC, con dei prototipi che ne hanno rivelato il design, pur senza sbottonarsi su feature e hardware.

Se davvero il Galaxy Ring dovesse essere svelato a luglio, possiamo aspettarci che il suo lancio sul mercato avverrà entro la fine dell'estate, magari in parallelo con quello di Samsung Galaxy Z Fold 6 e di Samsung Galaxy Z Flip 6. Insieme a questi tre device, inoltre, il colosso coreano dovrebbe presentare anche le Galaxy Buds 3 - le sue cuffie in-ear di nuova generazione - e la serie di smartwatch Galaxy Watch 7, che storicamente è sempre stata lanciata in estate (non a caso, lo scorso anno Samsung Galaxy Watch 6 è stato annunciato proprio a luglio).

Secondo il leaker, è possibile che, nello stesso evento, l'azienda mostri anche la serie di tablet Samsung Galaxy Tab S10 e, soprattutto, un visore proprietario per la realtà mista. Da tempo, in effetti, sappiamo che Samsung sta sviluppando il Galaxy VR, un headset pensato per collocarsi nella fascia alta del mercato e concorre con Vision Pro di Apple. Con Galaxy Ring in arrivo proprio all'Unpacked di luglio, però, appare improbabile che anche il visore venga svelato nello stesso evento: così facendo, infatti, la compagnia rischierebbe di distogliere l'attenzione dal suo smart ring, che invece dovrebbe essere uno dei device di punta per il 2024 di Suwon.