Quando finirà il supporto di Windows 10 da parte di Microsoft?

Mentre manca sempre meno alla presentazione di Windows 11, che è in programma il prossimo 24 Giugno 2021, Microsoft ha già fissato la data di supporto di Windows 10. Il sistema operativo infatti sembra essere quasi a fine corsa.

Come indicato nella documentazione ufficiale di Microsoft, il colosso di Redmond ha fissato la data di fine del supporto ufficiale per Windows 10 al 14 Ottobre 2025.

Il documento di supporto infatti indica che Windows 10 Home e Pro sono supportati dal 29 Luglio 2015 e non lo saranno più dal 14 Ottobre 2025. Un lasso di tempo interessante, che corrisponde esattamente ai 10 anni che Microsoft ha mantenuto anche per le versioni precedenti del proprio sistema operativo come lasso di tempo.

Con questo annuncio e l'imminente presentazione del 24 Giugno, quindi, sembra sempre più probabile l'arrivo di Windows 11: Microsoft negli ultimi giorni ci ha scherzato un pò su con dei taser e giochi di ombre in cui ricorre spesso il numero 11, ma chiaramente ancora non sono emerse informazioni ufficiali, almeno al momento. Ovviamente seguiremo in diretta la conferenza con tutte le notizie del caso: Microsoft ha parlato esplicitamente del nuovo Windows, ma non è scontato che sia presente Eleven, sebbene tutto porti in questa direzione.