Quando fanno le gare, i cavalli non sanno di star gareggiando

Siamo sicuri che i cavalli siano consapevoli di partecipare a una competizione e che siano capaci di comprendere il significato di tagliare per primi il traguardo? Molti potrebbero dire di sì, ma basandoci su decenni di esperienza e conoscenza del comportamento equino, la risposta più plausibile sembra essere un netto "no".

Per un cavallo, non ci sono premi intrinseci per vincere una corsa. Il traguardo può significare la fine della pressione di galoppare a velocità elevate e delle frustate del fantino, ma ciò vale per tutti gli equini, indipendentemente dalla loro posizione al termine della gara. Se la corsa è combattuta, il cavallo che alla fine prevale potrebbe persino subire più frustate nelle fasi finali rispetto a quelli più indietro nel gruppo.

Quindi, mentre essere il primo a raggiungere il palo della vittoria è di cruciale importanza per gli umani coinvolti, per l'animale non c'è un beneficio diretto che lo motiverebbe a galoppare più velocemente per raggiungere tale obiettivo. Questi sono mammiferi sociali che, in natura, sincronizzano i loro movimenti con quelli degli altri membri del gruppo per minimizzare l'esposizione individuale ai predatori.

Questo comportamento collettivo è diametralmente opposto a ciò che proprietari, allenatori e scommettitori desiderano da un cavallo durante una corsa. Le corse dipendono dalla capacità innata della creatura di sincronizzarsi con gli altri e dalla sua addestrabilità a ignorare queste tendenze in risposta ai comandi del fantino. Quest'ultimi infatti sfruttano le preferenze dei singoli quadrupedi: alcuni evitano la folla e quindi vengono lasciati muoversi in testa al gruppo, mentre altri cercano la sicurezza del branco e rimangono al suo interno fino a quando non si avvicinano al traguardo.

Durante le prime fasi di una corsa, i fantini si affidano al desiderio innato del cavallo di rimanere con il gruppo per mantenere lo sforzo fisico necessario a tenere il passo con i leader. Questa tendenza può poi essere sovrascritta affinché il cavallo agisca indipendentemente dal gruppo, lo lasci alle spalle e si porti in avanti per vincere.

In conclusione, queste maestose creature probabilmente non hanno alcun concetto di partecipare a una "corsa" con l'obiettivo di raggiungere una certa posizione sulla pista prima degli altri, mentre la loro capacità di vincere dipende da una combinazione di abilità naturale, forma fisica e competenza del fantino.

