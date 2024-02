Quando il gatto vi lecca, lo fa per un motivo davvero sorprendente

Un gatto adulto può dedicare fino all'8% delle sue ore di veglia a "leccarsi", un gesto che va oltre la semplice pulizia personale per assumere un ruolo sociale significativo tra i conspecifici. Ma quando il destinatario di tali attenzioni è un umano, il gesto solleva interrogativi intriganti.

Contrariamente a quanto si potrebbe sperare, non esiste una prova concreta che suggerisca un legame diretto con rituali pre-accoppiamento. La verità è che gli esperti di comportamento felino sono ancora alla ricerca di una spiegazione definitiva su perché i nostri amici a quattro zampe scelgano di "pulirci" con la loro lingua (ma perché amano così tanto il tonno? La scienza ha risposto).

Tra le teorie prevalenti, emerge l'idea che il leccare possa essere un segno di fiducia o, forse, un modo per i gatti di raccogliere informazioni biochimiche dalla nostra pelle. Un'altra interpretazione suggerisce che i felini ci lecchino per marcarci come parte del loro territorio, un po' come dire "questo umano è mio". Tale comportamento, radicato nelle loro prime esperienze di vita quando imparano a leccarsi reciprocamente per rafforzare i legami sociali, potrebbe trasferirsi anche ai loro umani preferiti.

Nonostante ciò, è importante ricordare che i gatti rimangono creature sorprendentemente autonome, la cui affezione non si manifesta necessariamente nei modi che ci aspetteremmo. Quindi, la prossima volta che il tuo gatto decide di offrirti un "bacio", ricorda che potrebbe non essere un semplice gesto d'amore, ma un complesso intreccio di fiducia, curiosità e possesso (ecco perché dicono che ricevono troppe coccole!).