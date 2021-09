Quando guardiamo un robot, qualcosa nel nostro cervello cambia

In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science Robotics, i ricercatori hanno creato un esperimento in cui delle persone giovano contro un robot. É stato scoperto che se, il robot guardava in faccia gli esseri umani, finiva per influenzare il comportamento e la strategia dei partecipanti del gioco.

"Se il robot ti guarda nel momento in cui devi prendere una decisione sulla prossima mossa, avrai più difficoltà a prendere una decisione", afferma la neuroscienziata cognitiva Agnieszka Wykowska dell'Istituto Italiano di Tecnologia (che si trova a Genova). "Il tuo cervello dovrà anche utilizzare processi faticosi e costosi per cercare di 'ignorare' quello sguardo del robot".

Durante l'esperimento, 40 partecipanti si sono seduti di fronte al robot umanoide iCub (costruito sempre dall'Istituto Italiano di Tecnologia), e hanno gareggiato ad un gioco in cui due auto simulate si sono lanciate frontalmente l'una verso l'altra. Poco prima del momento dell'impatto, il gioco si interrompeva e ai partecipanti veniva chiesto di guardare il robot in faccia.

L'automa, in questo caso, o avrebbe incontrato il loro sguardo o lo avrebbe distolto. Durante questo istante, i partecipanti dovevano decidere se far deviare l'auto o farla continuare dritta. Secondo quanto riporta lo studio, lo sguardo del robot non ha influenzato le scelte fatte dai singoli giocatori umani, ma ha fatto aumentare leggermente il loro tempo di risposta.

"Lo sguardo reciproco ha comportato uno sforzo cognitivo più elevato, ad esempio suscitando più ragionamenti sulle scelte di iCub", spiegano i ricercatori. Questo cambiamento nel comportamento del giocatore corrispondeva a un cambiamento nell'attività neurale chiamata "attività alfa sincronizzata" associata alla soppressione dell'attenzione.

Studi del genere in futuro saranno sempre più numerosi, perché i robot umanoidi prima o poi faranno parte della nostra vita.