Guidare la macchina ti stressa molto? Questo problema potrebbe avere un nome specifico

Molte persone in tutto il mondo accumulano stress quando si spostano in macchina, specialmente quando il tragitto è colmo di stop, traffico o continui momenti di accelerazione e svolte improvvise in città e non solo. Ebbene, questa mancanza di calma al volante potrebbe avere un nome specifico in psicologia.

A svelarlo è stato uno studio concluso di recente dal Computational Physiology Lab dell'Università di Houston, dove il ricercatore Ioannis Pavlidis e i suoi colleghi hanno esaminato nel dettaglio come i singoli conducenti reagiscono durante la guida a eventi quotidiani come quelli spiegati appena sopra, ma sullo stesso itinerario attentamente monitorato.

Per questo studio gli esperti hanno chiesto a 11 volontari di guidare per mezz’ora a bordo di un minivan Toyota Sienna, facendosi monitorare tutti i segnali di stress fisiologico tramite immagini termiche mirate ai livelli di sudorazione perinasale, risposta facciale involontaria che riflette una reazione dovuta da stress. Allo stesso tempo, un computer di bordo monitorava i dati tecnici del veicolo durante il tragitto.

I dati hanno svelato che circa la metà dei partecipanti mostrava costantemente un picco di stress ai semafori rossi e in altri contesti in cui si registravano accelerazioni. Curiosamente, l’altra metà dei soggetti coinvolti nello studio ha mostrato una distanza particolarmente elevata nella graduatoria dei dati relativi allo stress. Inoltre, i conducenti più ansiosi risultavano essere particolarmente “caricati” durante il tragitto e molto più stanchi alla sua conclusione.

Insomma, tutto sembrerebbe puntare verso la definizione di una nuova caratteristica psicologica dai ricercatori chiamata “accelerousal”, derivato da “arousal” ovvero lo stato psicologico e fisiologico di risposta del nostro corpo a stimoli sensoriali che catturano la nostra attenzione e ci pongono in uno stato di allerta o anche di stress. In questo caso, però, tale condizione sarebbe legata in maniera stretta alla guida e all'accelerazione, da cui il nome.

Come spiegato da Pavlidis, “[l’accelerousal] ha tutte le caratteristiche del fattore di stress a lungo termine, con tutte le altre implicazioni che ciò può comportare alla nostra salute. Può essere in parte dovuto alla predisposizione genetica. Era un comportamento molto coerente, il che significa, con ogni probabilità, che questa è una caratteristica umana innata”.

Trattandosi però di uno studio su piccola scala, ora i ricercatori intenderebbero muoversi verso una ricerca più approfondita con molti più soggetti. Le implicazioni di questa condizione potrebbero essere particolarmente pericolose, infatti: se si pensa a chi consegna pacchi per Amazon o altre società, o anche a camionisti e chi guida regolarmente per raggiungere il proprio luogo di lavoro, tale problema potrebbe recare non pochi problemi a lungo termini a causa dello stress.

