Quando Hubble ha osservato il 'nulla' per 100 ore è successo qualcosa di incredibile

Nel 1994, un audace esperimento astronomico ha cambiato per sempre la nostra comprensione dell'universo. Robert Williams, allora direttore dell'Istituto di Scienza del Telescopio Spaziale a Baltimora, Maryland, prese una decisione rivoluzionaria: puntare il Telescopio Spaziale Hubble verso un angolo di cielo buio e vuoto per 100 ore.

Questa zona, priva di stelle luminose o altri oggetti che potessero interferire con l'osservazione, si trovava vicino al Grande Carro nella costellazione dell'Orsa Maggiore.

Quando Hubble fu lanciato nel 1990, le sue capacità non erano immediatamente chiare. Prima della sua attivazione, gli astronomi tentarono di analizzare quali oggetti sarebbe stato in grado di vedere, basandosi su ciò che sapevamo dei telescopi terrestri. Un articolo dell'influente astronomo John Bahcall sosteneva che il telescopio non sarebbe stato in grado di vedere galassie lontane che non erano già state osservate dai telescopi sulla Terra.

Tuttavia, Williams, osservando foto a campo largo scattate con la fotocamera a una vasta gamma di lunghezze d'onda, credette che Hubble potesse catturare oggetti più distanti. Decise quindi di mettere alla prova le sue capacità, puntando il telescopio su una porzione di cielo per un lungo periodo di esposizione per vedere se rivelava oggetti più distanti, più indietro nel passato.

"Non sapevamo cosa ci fosse, e questo era lo scopo dell'osservazione, fondamentalmente – ottenere un campione del nucleo dell'universo", disse Williams all'epoca. Il risultato di questo audace esperimento fu il Campo Profondo di Hubble, la vista più profonda dell'universo fino a quel momento e il viaggio più lontano nel passato che l'umanità avesse mai visto.

Contrariamente a quanto ci si aspettava, quel punto di cielo, che sembrava relativamente vuoto dai telescopi terrestri, era in realtà colmo di galassie, incluse quelle che non potevano essere viste dai telescopi basati sulla Terra, e forniva informazioni sullo stato dell'universo miliardi di anni fa.

Insomma, grazie Hubble.