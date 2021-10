Quando inizia il Black Friday 2021 su Amazon? Iniziate a prepararvi!

Ci siamo: siamo entrati nel mese di Ottobre che, come da protocollo è quello che precede il Black Friday di Novembre. E non può esserci Black Friday senza gli sconti di Amazon, che anche quest'anno accompagneranno gli utenti in vista del periodo natalizio.

La data "ufficiale" del Black Friday 2021 è quella del 26 Novembre 2021.

Amazon, però, come avvenuto anche negli ultimi anni, al fine di evitare intoppi e garantire consegne in tempo per tutti i propri clienti, probabilmente darà il via in anticipo alle promozioni.

Analogamente a quanto fatto nel 2020 e 2019, dovrebbe dare il via alla così detta "Settimana del Black Friday" già dal lunedì precedente, ovvero il 22 novembre. Potrebbero esserci anche promozioni nel weekend precedente al Black Friday, tra il 19 ed il 21 Novembre, ma a riguardo non sono arrivate conferme ufficiali e probabilmente bisognerà attendere un pò visto che manca più di un mese.

Il 26, 27 e 28 invece saranno lanciate le offerte "ufficiali", che si concluderanno il 29 Novembre 2021 con il Cyber Monday dedicato al mondo della tecnologia.

Come sempre, seguiremo in diretta le offerte riportando su queste pagine quelle più interessanti: per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra scheda sulle offerte ed i volantini tech.