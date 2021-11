Quando inizia il Black Friday su ePrice? C'è già la pagina ufficiale

Mancano esattamente 23 giorni al Black Friday 2021 e le varie catene di distribuzione d'elettronica si stanno adoperando e stanno preparando i volantini ed i propri siti web per accogliere le offerte. Tra queste troviamo anche ePrice che, analogamente alla concorrenza, prenderà parte al venerdì nero dello shopping.

Sul sito di ePrice è già disponibile una pagina di attesa del Black Friday 2021 dove però sono presenti solo promozioni generiche "in attesa del Black Friday 2021", che permettono comunque di approfittare di tante offerte su tantissimi prodotti appartenenti alle categorie d'informatica, tv ed audio, telefonia, videogiochi ed elettrodomestici.

Nella descrizione non sono presenti indicazioni sulla data in cui sarà pubblicato in via ufficiale il volantino del Black Friday, ma probabilmente ePrice proporrà una serie di offerte direttamente dal 26 Novembre, per poi chiudere il cerchio il lunedì successivo con il Cyber Monday dedicato solo all'elettronica ed informatica.

Come avvenuto lo scorso anno, però, probabilmente della partita saranno PC, smartphone, TV, ma anche tablet, accessori come auricolari senza fili, smartwatch, smartband e simili. Non mancheranno i prodotti legati al mondo degli elettrodomestici come asciugatrici, lavatrici e frigoriferi, ed ovviamente come sempre seguiremo su queste pagine il tutto per segnalare le promozioni più convenienti e degne di nota.