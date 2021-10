Quando inizia il passaggio al DVB-T2? Ecco la data da cerchiare

Dopo aver fatto il punto sulle novità del digitale terrestre di fine ottobre, torniamo a parlare dello switch off al DVB-T2 che continua ad essere al centro dei pensieri di molti italiani, soprattutto coloro che hanno scoperto di dover cambiare TV o decoder.

Come noto, lo scorso 20 Ottobre ha preso formalmente il via la roadmap che porterà al passaggio al DVB-T2. Tuttavia, e l'abbiamo più volte sottolineato, la scorsa settimana è stato attivato solo lo standard MPEG-4 per alcuni canali (quindici tra Rai e Mediaset, prettamente tematici).

Questo processo continuerà anche nei prossimi mesi, ed il 15 Novembre in Sardegna si procederà con il refarming: tale step interesserà anche altre regioni poco dopo e consentirà alle televisioni ed i network locali di lasciare libera la banda per gli operatori di telefonia mobile per il 5G.

Il passaggio formale al DVB-T2 inizierà il 1 Gennaio 2023, quando lo standard sarà attivato su tutto il territorio nazionale. Per questa ragione consigliamo di non precipitarvi con l'acquisto di nuovi TV o decoder (ovviamente se quelli che possedete non sono in grado di supportarle il nuovo digitale terrestre), visto che la data x è ancora lontana.

Inoltre, durante il Black Friday potrebbero arrivare anche delle offerte sui TV DVB-T2.