Quando inizia la Settimana del Black Friday 2022 su Amazon Italia? Le date da cerchiare

Venerdì 25 Novembre 2022 si avvicina, e con esso anche il Black Friday 2022. Negli ultimi giorni sono tante le catene di distribuzione d'elettronica ed informatica che stanno proponendo offerte di vario tipo, ma è indubbio che tutte le attese siano verso Amazon.

Il colosso di Seattle quest'oggi ha annunciato che la settimana del Black Friday su Amazon inizierà il 18 Novembre 2022, e le promozioni dureranno fino al 28 Novembre 2022. Insomma, quest'anno la società americana ha davvero intenzione di fare le cose in grande e proporrà ben dieci giorni di offerte su tantissimi prodotti.

Le date da cerchiare insomma sono le seguenti:

18 Novembre 2022 - Inizia la Black Friday Week su Amazon

25 Novembre 2022 - Black Friday

28 Novembre 2022 - Cyber Monday

28 Novembre 2022 - Termine della Black Friday Week su Amazon

Chiaramente, segnaleremo su queste pagine le migliori offerte legate al mondo dell'elettronica di consumo ed informatica, oltre che sui videogiochi.

