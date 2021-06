Quando iniziano a crearsi i primi ricordi d'infanzia?

A quando risale il nostro primo ricordo d'infanzia? Difficile dirlo con esattezza, poiché sicuramente le "immagini mentali" del periodo sono molto confuse. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Memory, ha delineato una linea temporale sulla creazione dei primi ricordi d'infanzia... che sembrano crearsi in tenera età.

In media, infatti, i primi ricordi che le persone possono ricordare risalgono a quando avevano solo due anni e mezzo. I soggetti non si ricordano in particolare di un singolo momento, ma semplicemente di un insieme di situazione. L'autrice principale dello studio, la dott.ssa Carole Peterson, della Memorial University of Newfoundland, per più di 20 anni ha condotto studi sulla memoria infantile.

In particolare quest'ultima ricerca ha esaminato 10 dei suoi articoli di ricerca sull'amnesia infantile. Sono stati caratterizzati un totale di 992 partecipanti e i ricordi di 697 di essi sono stati confrontati con i ricordi di i loro genitori. Nel complesso, i primi ricordi dei bambini avvengono molto prima di quando pensano che sia successo, come confermato dai loro genitori.

Gli intervistati hanno "spostato" i loro ricordi di infanzia da un anno e mezzo a tre anni in più, secondo quanto si emerge nel nuovo studio. "Più un ricordo è remoto, più l'effetto telescopico te lo fa vedere vicino", ha dichiarato Peterson. "Quando il bambino o l'adulto ricorda eventi dai quattro anni in su, questo non accade".

A proposito di bambini: questi danno un valore al denaro? Mentre farli giocare in mezzo alla natura rafforza il loro sistema immunitario.