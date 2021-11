Quando iniziano gli sconti del Black Friday di Dyson? Ecco come scoprirli in anteprima

Mentre Unieuro continua a proporre sconti Dyson, arrivano le prime informazioni "ufficiali" dal produttore inglese sulle promozioni a cui si potrà accedere il prossimo 26 Novembre 2021 nel corso del Black Friday.

Da poco, infatti, sul sito web di Dyson è disponibile la pagina ufficiale del Black Friday che include anche un form di registrazione che richiede l'inserimento di dati come email, nome, cognome, e categoria d'interesse per essere informati sui prodotti esclusivi ed altre promozioni che saranno disponibili in offerta.

Il claim recita "questo Black Friday accendi la tecnologia Dyson", segno che analogamente a quanto avvenuto nelle passate edizioni, anche in questo 2021 saranno disponibili degli sconti sulle varie categorie di prodotti a cui si rivolge Dyson: dalle aspirapolveri senza filo ai prodotti per il trattamento dell'aria, passando perla cura dei capelli e l'illuminazione.

Non è chiaro se sarà proposta una coda virtuale, per evitare di intasare il sistema oppure meno, ma nella stessa pagina sono già presenti delle indicazioni sull'assistenza Dyson a lungo termine, la possibilità di godere della consegna gratuita entro 24 ore e di effettuare il reso facile e gratuito entro 30 giorni. Sono anche proposti due anni di garanzia su componenti, manodopera e sostituzione del prodotto.

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena arriveranno le prime offerte.