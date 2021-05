Quando iniziano le trasmissioni in DVB-T2? Ecco quando i vecchi TV non funzioneranno più

Negli ultimi tempi abbiamo più volte parlato dell'ormai imminente passaggio al DVB-T2, ed abbiamo anche pubblicato il calendario che, come noto, si articolerà su due date step: il primo è in programma il 1 Settembre il 21 Giugno.

Dal 1 Settembre 2021 verrà interrotta la trasmissione del segnale in codifica MPEG-2 a favore della codifica MPEG-4. Ciò vuol dire che da tale data i televisori che non sono in grado di ricevere le trasmissioni non potranno più accedere ai canali. La verifica può essere effettuata semplicemente collegandosi ad un canale in alta definizione: se riuscite a vedere la programmazione, allora non dovrete fare nulla: in caso contrario invece dovrete sostituire il TV entro il 31 Agosto 2021.

Il secondo passaggio è in programma dal 21 al 30 Giugno 2022 quando, formalmente, inizieranno le trasmissioni in DVB-T2 e saranno spente le trasmissioni in DVB-T. Anche in questo caso, potete verificare la compatibilità di TV e decoder come spiegato nella guida che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche mese fa. In caso di esito negativo, le scelte sono due: o acquistare un nuovo TV o un decoder.

Ricordiamo che è possibile anche utilizzare il bonus PC da 50 Euro del Governo Italiano, ma esclusivamente sugli acquisti effettuati in negozio.