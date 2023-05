Quando abbiamo iniziato a baciarci sulle labbra? Chi inventò questo gesto?

Fermatevi solo un attimo a riflettere sulle azioni che facciamo in totale naturalezza: salutarci agitando la mano, abbracciarci per esprimere affetto, scuotere il capo per dire “no”... Ma quando abbiamo iniziato a fare queste cose? Chi fu il primo “salutatore”? Noi oggi ci siamo chiesti, in particolare, quando abbiamo iniziato a baciarci?

Il bacio è un gesto d’amore che fa parte della cultura umana da millenni, ma com’è iniziato questo circolo vizioso di effusioni? Secondo gli antropologi, siffatto gesto non è una pratica universale ed è difficile stabilire con certezza le sue origini. Tuttavia, ci sono diverse teorie interessanti a riguardo.

Secondo una delle teorie più diffuse, ilbacio nascerebbe nell’antica India, dove era considerato un gesto di affetto e rispetto tra genitori e figli. Non a caso, oggigiorno gli “indiani” dell’oriente non si fanno troppi problemi nell’esprimere amore, rispetto a noi occidentali: vedere due uomini che camminano mano nella mano non è una rarità. Questa pratica si sarebbe poi diffusa in tutto il mondo, ma con il tempo il suo significato cambiò e si evolse in un gesto d’amore tra due partner.

Un’altra teoria, invece, sostiene che il bacio abbia avuto origine nella cultura greca; non ci sarebbe molto di cui meravigliarsi: essa è nota per i racconti mitologici intrinsechi di momenti erotici e per i particolarissimi metodi educativi.

Purtroppo, risulta davvero complicato trovare l’origine di questo gesto, ma quel che è certo è che oggi è diventato un gesto d’affetto quasi universale, presente in moltissime culture e tradizioni in tutto il mondo.