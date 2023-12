Quando è stato inventato Android? Quest'anno l'anniversario è importante

Di tempo ne è passato dal primo smartphone Android della storia, un dispositivo misterioso che poi aprì le porte a quello che sarebbe stato il primo dispositivo commerciale basato sul sistema operativo di Google. Ma quanti anni ha Android?

Ebbene, il robottino verde spegne proprio nel 2023 la sua quindicesima candelina. Per l'esattezza, sono passati 15 anni da quel 22 ottobre 2008, quando venne lanciato in maniera ufficiale l'HTC Dream a poco più di un anno dall'annuncio dell'esistenza di Android.

In questi 15 anni Android si è evoluto enormemente da quella prima versione - a guardarla oggi anche in parte un po' goffa, soprattutto rispetto alla pulizia grafica del primo iPhone del 2007.

Non è un caso, dunque, che siamo ormai tutti in attesa dell'uscita di Android 15, ennesima evoluzione della specie che dovrebbe mettere sul piatto ulteriori migliorie a un sistema ormai completo, affidabile e apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, oltretutto, ricordiamo che anche la stessa Google si è cimentata più volte nell'offrire smartphone "proprietari", anche prima degli attuali Pixel. Ci riferiamo alla serie Nexus, che ha scritto la storia di Android sotto molteplici punti di vista grazie alle prestazioni e alla qualità offerte in cambio di un prezzo contenuto.