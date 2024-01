Quando sarà lanciato iOS 17.3? Potrebbe mancare davvero poco

La seconda beta di iOS 17.3 è stata ritirata da Apple a seguito dei numerosi bug segnalati dagli utenti che hanno portato anche al brick di alcuni dispositivi. Tuttavia, il lancio del terzo aggiornamento importante per iOS 17 non dovrebbe essere lontano.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il gigante di Cupertino dovrebbe rendere disponibile iOS 17.3 nel corso del mese di gennaio o al massimo ad inizio febbraio. Tutto sarà legato al fix dei problemi con l’ultima beta, dal momento che non è più disponibile e ciò potrebbe anche provocare problemi e ritardi con la tabella di marcia finale.

iOS 17.3 porterà con se delle importanti novità: arriva infatti un nuovo sistema di protezione per i dispositivi rubati che offrirà un grado di protezione maggiore contro i ladri in possesso del proprio smartphone e che conoscono il passcode.

Arriveranno però anche le playlist collaborative in Apple Music, che inizialmente erano previste già in iOS 17.2 ma che Apple ha poi rinviato a causa dei timori che possano essere utilizzate per spam o truffe.

Previsti anche miglioramenti generali a livello di sicurezza, ma non mancheranno anche le altre novità di contorno che ovviamente vi racconteremo su queste pagine man mano che ci avvicineremo al lancio.