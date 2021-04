Ecco quando sarà lanciato il primo satellite costruito in legno

Alla fine del 2021 verrà lanciato il primo satellite in legno al mondo, proprio così. In un comunicato stampa pubblicato la scorsa settimana, Arctic Astronautics, UPM Plywood e Huld hanno annunciato che lanceranno in orbita il primo satellite in legno al mondo.

Vi starete sicuramente chiedendo: come fa un semplice pezzo di legno a resistere alle temperature estreme dello spazio, a velocità incredibili e perfino all'impatto con dei detriti? Bene, gli scienziati vogliono scoprire anche questo, nello specifico la durevolezza del compensato, utilizzato per la costruzione dell'oggetto orbitante.

Il satellite, chiamato WISA Woodsat, è stato progettato appositamente per cercare di resistere alle condizioni in cui si troverà intorno all'orbita terrestre. "Oltre a testare il compensato, il satellite dimostrerà la comunicazione satellitare radioamatoriale accessibile, ospiterà diversi esperimenti tecnologici secondari, convaliderà la piattaforma Kitsat in orbita e renderà popolare la tecnologia spaziale al pubblico", afferma Jari Mäkinen, responsabile della missione WISA Woodsat.

Se la missione avrà successo si potrà considerare seriamente il legno come un'alternativa economica e disponibile per l'uso nelle applicazioni dei veicoli spaziali. Certo, sicuramente il materiale non verrà preso in considerazione seriamente per le missioni di alto livello, ma potrebbe tornare utile per qualche missione "scolastica", poiché la realizzazione del tutto costa solo 1.500 dollari.