Quando leggiamo con del rumore di sottofondo, succede una cosa imprevista

Provate a leggere con del rumore di sottofondo, ad esempio il chiacchiericcio di persone che parlano o quello del traffico. Il risultato è presto detto: questo rumore potrebbe rallentare la vostra velocità di lettura ma secondo un recente studio non influisce sul modo in cui il nostro cervello comprende il testo scritto. Anzi.

I ricercatori della National Research University Higher School of Economics in Russia hanno scoperto che trovarsi in una situazione del genere aumenta la velocità di lettura, forse perché troviamo il processo più irritante e vogliamo finire di leggere velocemente (a questo proposito, dovete sapere cos'è Bionic Reading).

Questa è una implicazione molto interessante perché ad esempio la ricerca ha risposto a un'interrogativo molto comune: durante lo studio, meglio ascoltare musica o un podcast? "Studi precedenti hanno riportato un effetto dannoso del rumore sia uditivo che visivo sulla fluidità e comprensione della lettura, sebbene i loro risultati variassero", scrive la ricercatrice di linguistica Nina Zdorova.

Gli addetti ai lavori hanno condotto due esperimenti: uno sul rumore uditivo (composto da 71 partecipanti) e uno sul rumore visivo (composto da 70 partecipanti). Sono stati utilizzati dispositivi di tracciamento oculare per studiare la fluidità della lettura, con test di follow-up utilizzati per giudicare la comprensione.

Quando hanno effettuato i test, le chiacchiere di sottofondo di podcast sovrapposti hanno indotto le persone a trascorrere più tempo a guardare la le frasi prima di completare la lettura; un tempo extra che potrebbe compensare il rumore ma che mostra che la comprensione della frase non ne risente. In un altro esperimento - chiamato visual noise test - la comprensione è rimasta la stessa mentre la velocità di lettura è aumentata, ma i ricercatori pensano che le persone volessero solo finire il compito in fretta, poiché il rumore visivo era una scomoda distrazione.

