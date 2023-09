Quando la manipolazione della sincerità oscura la realtà: il caso Donald Trump

Nel corso della sua presidenza, Donald Trump ha fatto oltre 30.000 dichiarazioni false o fuorvianti, ma sorprendentemente, circa il 75% degli elettori repubblicani lo considera ancora onesto. Come può una figura così controversa essere vista da molti come sincera?

Una recente ricerca ha cercato di rispondere a questa domanda analizzando le discussioni politiche su Twitter di tutti i membri del Congresso degli Stati Uniti dal 2011 al 2022, esaminando quasi 4 milioni di tweet (sapete che Trump è tornato sul social network grazie a Elon Musk?).

Gli studiosi hanno identificato due componenti principali nell'interpretazione dell'onestà: il "fact-speaking", che si basa su prove ed evidenze, e il "belief-speaking", che si concentra sulla sincerità del comunicatore, indipendentemente dalla veridicità dei fatti.

Mentre il primo è legato alla realtà oggettiva, il secondo può essere manipolato per creare una percezione di onestà, anche quando le affermazioni sono false. Ad esempio, quando Trump ha affermato che le folle durante i suoi seggi erano le più grandi di sempre, molti dei suoi sostenitori potrebbero averlo considerato onesto perché sembrava sinceramente credere in ciò che diceva (ricordiamo che l'esperto del clima scelto dall'ex presidente sosteneva che le piante non avessero bisogno di CO2).

La ricerca ha anche rivelato che, dopo l'elezione di Trump nel 2016, sia il "fact-speaking" che il "belief-speaking" sono aumentati notevolmente in entrambi i partiti. Tuttavia, c'è stata una differenza significativa nella qualità delle fonti citate nei tweet: mentre i democratici tendevano a collegarsi a fonti affidabili indipendentemente dal tipo di discorso, i repubblicani che usavano il "belief-speaking" erano più propensi a citare fonti di bassa qualità.

Questi risultati sottolineano l'importanza di distinguere tra sincerità e veridicità nella politica e di riconoscere come la percezione dell'onestà possa essere facilmente manipolata. Non vi sembra una tecnica comunicativa utilizzata anche da diversi politici in Italia? E che stiamo vedendo sempre più spesso in televisione?