Quando Mao Zedong mosse la più grande ritirata della storia militare moderna

La lunga marcia fu una delle più lunghe ritirate militari della storia occidentale ed orientale. Intrapresa dall'Armata Rossa Cinese nel 1934, i soldati attraversarono 12 mila chilometri tra altopiani ripidi e montagne innevate per fuggire dall'assedio delle truppe nazionaliste di Chiang Kai-shek.

La guerra civile cinese era scoppiata nel 1927. Nel 1931 il leader comunista, Mao Zedong, era riuscito a conquistare le terre della provincia meridionale dello Jiangxi e a istituire un primo soviet cinese. Nelle terre settentrionali, invece, il generale e politico nazionalista Chiang Kai-shek, a capo del Kuomintang, cominciò ad organizzare una serie di campagne di accerchiamento per spezzare le forze del Partito Comunista e riunificare, per una seconda volta, la Repubblica cinese.

Furono lanciate, in tutto, 5 campagne tra il 1927 e il 1935. I comunisti di Mao riuscirono a sconfiggere più volte le truppe nazionaliste con una serie di guerriglie. Tuttavia, per l'ultima campagna, Chiang riunì 700 mila truppe e costruì delle fortificazioni intorno le basi comuniste principali nella regione dello Jiangxi - assediando, definitivamente, sia le truppe comuniste sia la popolazione civile.

Come in passato, l'Armata Rossa provò a spezzare l'assedio, ma la conclusione di tutte le battaglie fu semplicemente la decimazione di soldati e civili innocenti. Le continue sconfitte e il numero di morti sempre più alto furono le principali cause per cui Mao, per un primo momento, perse la sua leadership.

Poiché la situazione non sembrò migliorare, i leader comunisti organizzarono la lunga marcia per fuggire dall'assedio nell'Ottobre del 1934.

L'obiettivo era muoversi di nascosto nelle ore notturne e, se necessario, affrontare frontalmente le truppe nazionaliste. Partirono dalla regione circa 86 mila unità, ma tutti sapevano che sarebbe stata una spedizione con un alto costo di vite umane.

Nel mese di Novembre, i nazionalisti riuscirono a bloccare l'avanzata comunista lungo l'imponente fiume Hsiang. Solo dopo una settimana l'Armata riuscì a riprendere l'avanzata verso la regione dello Shaanxi, ma lo scontro costò la vita a 50 mila persone.

In compenso, da una tragedia Mao poté ritornare sulle prime file della scena politica comunista. Nel Gennaio del 1935, in seguito ad una riunione del partito nell'assediata città di Tsuni, il celebre leader riprese il titolo di presidente della futura Repubblica sovietica cinese. Inoltre, gli venne affidato nuovamente gran parte del potere militare.

Mao spezzò le restanti truppe dell'Armata Rossa in unità più piccole, che avrebbero dovuto marciare in zone diverse della Cina per tenere occupati i nazionalisti su più fronti. Le truppe guidate, invece, dai principali esponenti del partito avrebbero proseguito verso nord per cacciare gli invasori giapponesi e affermare l'ideologia comunista anche nelle zone settentrionali della nazione.

Fame, bombardamenti aerei, il freddo e il terreno impervio non fermarono le unità dell'Armata rossa, che, alla fine, vennero accolte direttamente dalla popolazione dello Shaanxi. Riuscirono a sopravvivere solo 4000 truppe, ma, dopo questa gigantesca impresa, la posizione di Mao si stabilizzò e migliaia di giovani, soprattutto provenienti dalle zone rurali, affascinati dall'eroismo dell'Armata Rossa, si iscrissero al Partito comunista.

La guerra civile cinese si concluse un decennio dopo, nel 1945, quando il partito nazionalista di Chiang Kai-shek venne sconfitto e i giapponesi vennero cacciati definitivamente dal suolo cinese. Da quel momento in poi Mao Zedong proclamerà la Repubblica popolare cinese e rimarrà al potere fino alla sua morte, nel 1976.

E proprio nel mese in cui si "celebra" la lunga marcia, sembra sia stato rubato un manoscritto del primo leader comunista cinese.