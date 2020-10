Quando i Maya costruirono il più antico e sofisticato sistema di depurazione dell'acqua

Un recente studio pubblicato nella nota rivista "Scientific Reports" sfata un mito durato per secoli, soprattutto qui in Occidente: i greci e i romani non furono le prime civiltà a creare sistemi di filtraggio dell'acqua. Tra i 2200 e 1000 anni furono i Maya a creare il primo bacino idrico con acqua filtrata e potabile.

Un team di ricerca dell'Università di Cincinnati ha avviato degli scavi nel sito in cui, tra il VI secolo a.C. e il X secolo d.C., sorse la città di Tikal - un antico centro urbano nel Guatemala settentrionale.

Proprio qui gli archeologi sono riusciti a risalire a quello che una volta doveva essere una cisterna d'acqua, al cui interno sono stati trovati sedimenti di zeolite e cristalli grezzi di quarzo. Il fatto che solo nel XX secolo si sia scoperto che l'unione di questi due minerali sia il metodo più naturale ed efficace per depurare l'acqua, conferma nuovamente come la società dei Maya fosse avanti luce rispetto alle tecnologie scoperte in Europa ed Asia.

In particolare, il zeolite è un silicato con una struttura cristallina molto aperta e con canali interconnessi. Questa sua struttura chimica gli permette sia di assorbire l'acqua sia di modificare gli ioni del composto, rimuovendo qualsiasi microbo o tossina nociva per la salute dell'uomo.

"Gli antichi Maya crearono, ancora prima delle civiltà europee e asiatiche, uno dei più antichi sistemi di filtraggio dell'acqua al mondo e ciò che rende questa scoperta speciale è che il metodo utilizzato, scoperto più di 2 mila anni fa, potrebbe essere ancora efficace" ha affermato il Dr. Kenneth Barnett Tankersley, uno dei principali ricercatori che ha preso parte agli scavi.

La cisterna, conosciuta già all'epoca per la purezza e dolcezza delle sue acque, permise agli abitanti della città di proteggersi dai cianobatteri e le tossine tipiche delle acque degli ambienti tropicali. Una vera e propria innovazione che permise ad uno dei centri amministrativi, economici e politici più importanti dell'epoca di avere un'alta percentuale demografica rispetto a tutti gli altri piccoli centri urbani. Si considera che nel suo picco demografico la città riuscì a raggiungere 90 mila abitanti.

Ancora una volta l'archeologia dimostra che, al contrario delle nostre credenze e le nostre idealizzazioni sulle civiltà più importanti del continente euroasiatico (Grecia, Roma, India, Cina, etc...), lo sviluppo di ogni singola comunità è diverso dall'altro e spesso i più dimenticati nei manuali di storia si dimostrano essere i più evoluti nei campi essenziali per sopravvivere.

