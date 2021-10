Quando Microsoft festeggiò la 'morte dell'iPhone' per via di Windows Phone

Il mondo tech ha sempre visto delle grandi aziende rivali "sfidarsi", non solo a colpi di nuovi prodotti, ma anche di trovate di marketing. In questo contesto, uno degli eventi a cui molti utenti sono legati, anche per via di quanto accaduto negli anni successivi, è quello relativo alla "festa della morte dell'iPhone" effettuata da Microsoft.

Per chi non lo sapesse, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e CNET e come potete vedere nelle immagini presenti a corredo della notizia, nel 2010, quindi oltre dieci anni fa, la società di Redmond organizzò una sorta di "parata" legata a Windows Phone 7. Ovviamente, gli appassionati parteciparono numerosi.

In questo contesto, a quanto pare più di qualcuno era convinto che l'OS di Microsoft avrebbe fatto grandi cose. Infatti, nel contesto dell'evento venne addirittura messa in scena la "morte dell'iPhone", dato che alcuni presenti (tra l'altro "vestiti" da schermata principale di Windows Phone) portarono una "bara" con disegnato anteriormente un iPhone. Inoltre, non mancava un veicolo a tema.

Per il resto, a quanto pare durante l'evento di Microsoft ci fu anche un ballo non di poco conto, nonché una "celebrazione" relativa alla "morte dei BlackBerry". Chissà se i presenti all'epoca si immaginavano quale sarebbe stato l'epilogo del progetto Windows Phone. Oggi potrebbe essere qualcun altro a organizzare un evento simile.