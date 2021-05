Ecco quando la NASA lancerà il suo robot più capace sulla Luna

La NASA ha grandi piani per il futuro e ha intenzione di lanciare il suo robot VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) sulla Luna nel 2023. Stiamo parlando del primo robot mobile dell'agenzia spaziale americana, che avrà il compito di esplorare le aree più estreme e, soprattutto interessanti, della superficie lunare.

In particolare, l'obiettivo è quello di mappare le risorse (come il ghiaccio d'acqua) che si trovano intorno al Polo Sud della Luna, elementi importanti che gli astronauti un giorno potranno raccogliere e utilizzare come propellenti per i razzi. Inoltre, VIPER sarà il primo rover dotato di fari; uno strumento chiave per esplorare le regioni oscure della Luna.

Alcune regioni del nostro satellite - specialmente quelle che si trovano nel Polo Sud della Luna - si trovano in condizioni di ombra perenne da miliardi di anni, "nascondendo" misteri e risorse che l'umanità sta appena iniziando a esplorare. L'obiettivo dichiarato è lanciare il robot mobile verso la fine del 2023.

Dopo essere arrivato sulla superficie lunare, il veicolo utilizzerà quattro strumenti: una trivella da ghiaccio, un martello, uno spettrometro di massa e uno spettrometro nel vicino infrarosso. Il veicolo spaziale inoltre sarà dotato di un sistema di sospensioni appositamente progettato, insieme a delle ruote che gli consentiranno di gestire diversi tipi di terreno e le varie pendenze dei crateri.

"VIPER sarà il robot più capace che la NASA abbia mai inviato sulla superficie lunare e ci consentirà di esplorare parti della Luna che non abbiamo mai visto", afferma in una dichiarazione Sarah Noble scienziata del programma Artemis della NASA.