Quando nasce l'intelligenza artificiale? Tutto è partito prima di quanto pensiate

Giunti alla seconda metà del 2023, possiamo ormai affermare che il successo di ChatGPT sta trainando quello che rappresenta il principale fenomeno tecnologico dell'anno, ovvero l'intelligenza artificiale. Ma da quanto esiste questo concetto? Si va un po' più in là con gli anni di quanto potreste pensare.

Infatti, come spiegato anche in un articolo pubblicato su un portale collegato all'Università di Harvard, è dalla prima metà del 20esimo secolo che la fantascienza immagina robot intelligenti. Basti pensare all'uomo di latta de "Il mago di Oz": 1939, signore e signori. Nel caso in cui l'esempio non sia propriamente dei vostri preferiti, potreste invece voler pensare al Maschinenmensch, ovvero il robot umanoide del romanzo Metropolis di Thea von Harbou. L'anno che correva era il 1925, mentre il film di Fritz Lang uscì nel 1927. Esatto, quasi 100 anni fa.

Cosa c'entra tutto ciò con l'intelligenza artificiale? L'uscita di tali opere di fantascienza influenzò l'immaginazione di scienziati, filosofi e matematici, portando a una situazione in cui, negli anni '50, il concetto di intelligenza artificiale iniziava già a farsi largo in alcune menti. All'epoca, però, c'erano limitazioni importanti: ad esempio, i computer non potevano memorizzare comandi, bensì solamente eseguirli. I nodi da sciogliere erano insomma molti.

Tuttavia, nel 1956 arrivò un primo punto di svolta, considerato usualmente "la nascita dell'IA". In quell'anno, infatti, venne dato il via a The Logic Theorist, un programma ideato per cercare di imitare le capacità di problem solving di un essere umano. Sì, avete capito bene. Finanziato dalla Research and Development (RAND) Corporation, The Logic Theorist viene oggi definito da molti come il primo programma di intelligenza artificiale. La presentazione avvenne, per l'appunto, nel 1956 al seminario estivo Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI).

È lì che fu coniato il termine, nonché che venne fatto riferimento per la prima volta a "una discussione aperta sull'intelligenza artificiale". Quella fu anche l'occasione in cui un po' tutti i presenti ebbero il sentimento che l'IA risultasse realizzabile. Certo, ancora non si riuscivano a immaginare gli sviluppi che abbiamo visto negli ultimi anni, ma sicuramente è interessante comprendere che il tutto affonda le radici a un bel po' di tempo fa.

Il resto è storia, anche se dobbiamo ancora raggiungere il livello di una AGI, ovvero della cosiddetta intelligenza artificiale forte (in grado di apprendere un qualsivoglia compito intellettuale che può essere imparato da un umano).