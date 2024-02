Quando è nata l'intelligenza artificiale? Si parte da molto prima di ChatGPT

Dopo aver scoperto il nome del creatore di ChatGPT, potreste esservi convinti che l'IA sia un fenomeno recente, emerso solo negli ultimi mesi. Nulla di più sbagliato! La nascita dell'IA risale a molto prima di OpenAI, Sam Altman e ChatGPT: ecco dove e quando è stato coniato il termine!

Secondo il sito web del Consiglio d'Europa, che negli scorsi mesi ha pubblicato una serie di interessanti approfondimenti sull'IA, sui suoi vantaggi, sui suoi rischi e sulla sua storia, il momento fondativo degli studi attorno all'Intelligenza Artificiale è una conferenza sull'IA del Dartmouth College del 1956. Il Dartmouth College è una prestigiosa università del New Hampshire, fondata nel 1769 nella città di Hanover.

Durante la conferenza, il professore del MIT John McCarthy ha coniato il termine "AI", o "Artificial Intelligence", che poi ha avuto enorme fortuna nel dibattito pubblico e nella ricerca sul tema. Al contempo, durante lo stesso evento, Marvin Minsky, docente della Carnegie-Mellon University, ha spiegato che l'IA è "una serie di programmi per computer che eseguono compiti che attualmente vengono portati a termine in modo più soddisfacente dagli esseri umani perché richiedono dei processi mentali elevati, come la lettura percettiva, l'organizzazione della memoria e il ragionamento critico".

Nonostante il suo importantissimo ruolo nello sviluppo storico-tecnologico dell'IA, la conferenza del 1956 non è stata affatto un successo, anzi. Ai suoi lavori hanno infatti partecipato in maniera consistente solo sei persone - tanto che usare il termine "conferenza" per definire l'evento sarebbe forse scorretto. Il grosso dei lavori svolti da McCarthy, Minsky e dai loro colleghi si è comunque basato sulla logica forma alla base dell'IA, e non ha portato ad alcun risvolto pratico.

In realtà, comunque, la tecnologia dietro all'IA - almeno in termini logici, si intende - risale a qualche anno prima: all'inizio degli anni Cinquanta, infatti, John Von Neumann e Alan Turing hanno dato il via agli studi sull'Intelligenza Artificiale, senza però mai utilizzare questo termine, formalizzando un'architettura basata sugli operatori booleani (0 e 1, insomma), che sostituiva quelli decimali, e dimostrando che la creazione di una macchina universale, capace di eseguire qualsiasi operazione, era teoricamente possibile. Non è un caso che, proprio da questi studi, nacque il concetto del test di Turing, che viene ancora oggi utilizzato per verificare il livello di "umanità" delle Intelligenze Artificiali.