Da quando non funzionerà più lo SPID? Tutto quello che dovete sapere

Con il via alla campagna a favore dell’utilizzo della CIE, il Governo ha formalmente iniziato la marcia d’avvicinamento che ci porterà alla dismissione totale dello SPID, nel giro di qualche anno. L’Esecutivo vuole infatti puntare su un’identità digitale unica, che posa favorire l’interlocuzione con la pubblica amministrazione.

Nel medio termine infatti il futuro è rappresentato da IT-Wallet, che sarà un “portafoglio” digitale dove memorizzare tutti i documenti. IT-Wallet troverà spazio all’interno dell’applicazione Io della pubblica amministrazione e nella sua versione iniziale sarà caratterizzato dalla presenza della Carta d’Identità Elettronica e dalla Carta Nazionale Servizi. Successivamente però saranno aggiunti anche altri documenti come la Patente. Se una prima versione di IT-Wallet è attesa già nel 2024, il passaggio definitivo avverrà nel 2025.

Il pensionamento dello SPID invece dovrebbe avvenire nel 2026, quando il Sistema Per l’Identità Digitale per come lo conosciamo oggi, e per come hanno imparato a conoscerlo molti, anche grazie al cashback e la pandemia, sarà dismesso a favore di un sistema d’identificazione basato sulla CIE, che è ampiamente nota (sono 43 milioni gli italiani che ce l’hanno nei portafogli) e garantisce il massimo livello di sicurezza (livello 3) per l’accesso online, come previsto dalla normativa europea. Almeno nell’immediato, quindi, non cambierà nulla.

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.