Quando sarà nuovamente attivo il Cashback di Stato? C'è già la data

La sospensione del Cashback è divenuta ufficiale ieri a seguito del Consiglio dei Ministri che ha approvato i nuovi decreti. Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato nelle ore precedenti, non si è trattato di uno stop definitivo al programma, ma solo di una messa in pausa.

Direttamente dall'app Io, infatti, è possibile scoprire che il prossimo periodo di cashback è previsto per il 1 Gennaio 2022. Ciò vuol dire che, ovviamente, le transazioni effettuate da oggi al 31 Dicembre 2021, non verranno rimborsate, come avvenuto negli ultimi sei mesi.

Il fatto che sia presente una data di ripristino del cashback però lascia intuire che il Governo sia al lavoro ad una possibile rimodulazione, di cui si era parlato già negli scorsi mesi dopo le polemiche sui furbetti.

Ovviamente, con la sospensione del cashback è arrivata anche quella del Super Cashback da 1500 Euro, che eventualmente sarà disponibile a partire dal 1 Gennaio del prossimo anno, sebbene anche in passato si sia parlato di una possibile cancellazione totale e definitiva di questo premio a causa dei numerosi racconti che hanno visto protagonisti utenti che per accumulare transazioni nella classifica generale hanno effettuato micro pagamenti da pochi centesimi.

Dietro la decisione di Draghi di sospendere il cashback ci sono motivazioni di carattere fiscale (la misura costa 4,75 miliardi di Euro) e sociale (secondo il Premier favorirebbe i redditi alti).