Da quando è obbligatorio lo SPID? Mancano pochi giorni

Prosegue il nostro focus sullo SPID, il Sistema per l'Identità Digitale Italiano che, come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine, sta riportando un aumento vertiginoso dell'adozione anche grazie ai programmi come il cashback di Stato. Tra qualche giorno però scatterà l'obbligatorietà.

L'INPS lo scorso 1 Ottobre 2020 ha pensionato il PIN e, con un ampio preavviso, ha comunicato agli utenti che per accedere ai servizi online dell'Ente bisogna servirsi delle credenziali SPID.

Il rollout continuerà anche prossimamente, perchè dal 28 Febbraio 2021 per accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione sarà necessario lo SPID: ciò riguarderà i siti del Ministero del Lavoro, l'Agenzia delle Entrate ed in generale tutti gli enti pubblici che forniscono servizi online ma chiedono l'accesso tramite credenziali.

Se quindi avete la necessità di accedere a tali portali, avete a disposizione ancora 10 giorni di tempo per munirvi dello SPID. Su queste pagine abbiamo parlato del modo migliore per ottenere lo SPID, ma anche di come si usa lo SPID di Poste Italiane, che rappresenta quello più diffuso a livello nazionale grazie alla capillarità degli Uffici Postali in cui ci si deve recare per effettuare il riconoscimento.

Ovviamente sono disponibili tantissimi Idendity Provider sul mercato, che offrono soluzioni diverse per tutte le esigenze.