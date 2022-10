Quando diventa obsoleto un iPhone? La spiegazione di Apple

Con l'arrivo di settembre, come da tradizione, Apple ha presentato la sua nuova generazione di smartphone. Al contempo, però, al suo ennesimo compleanno l'iPhone 6 è diventato vintage. Ma cosa si intende per "vintage" e "obsoleto" in casa Apple?

Le definizioni e le differenze sono spiegati in maniera piuttosto esaustiva sul supporto ufficiale Apple, dove l'azienda spiega che un prodotto diventa vintage quando le sue vendite sono state interrotte da almeno 5 e meno di 7 anni.

Insomma, un discorso piuttosto chiaro e ben definito. Per quanto riguarda i prodotti obsoleti, invece, rientrano in questa categoria i dispositivi Apple la cui distribuzione è stata interrotta dal produttore da più di 7 anni. A questo proposito, l'azienda ricorda che tutti i prodotti Beats a marchio Monster sono considerati obsoleti, mentre nel portfolio Apple la lista è davvero lunghissima.

Attualmente, invece, tra i prodotti vintage si annoverano elementi di successo come il suddetto iPhone 6 e 6 Plus. Tra gli insospettabili ci sono persino alcuni iPod, che non hanno ancora superato la soglia di anzianità per diventare obsoleti: stiamo parlando di iPod nano (7a generazione), iPod shuffle (4a generazione) e iPod touch (4a generazione).

Infine, vi ricordiamo che giusto nel 2022 tre MacBook sono diventati obsoleti e sono arrivati, quindi, alla fine del supporto.