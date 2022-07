Da quando pagherò di più Amazon Prime? Ecco come verificare

E’ notizia di qualche ora fa che da Settembre aumenterà il prezzo di Amazon Prime in Italia. Il colosso di Seattle ha comunicato che a causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi operativi, i costi aumenteranno a 4,99 Euro al mese e 49,90 Euro all’anno.

L’Italia è tra le nazioni più colpite dagli aumenti di Amazon Prime e, come dicevamo poco sopra, il nuovo listino prezzi scatterà per il primo rinnovo successivo al 15 Settembre 2022.

Come verificare quindi da quando pagherete di più? Ve lo spieghiamo noi.

Ciò che dovete fare è collegarvi al sito web di Amazon e, in alto a destra sotto “Account e Liste” selezionare “il Mio Amazon Prime”. a questo punto verrete reindirizzati in un hub contenente tutte le informazioni sul vostro account, compresa la data di rinnovo.

Se avete optato per l’abbonamento mensile, pagherete 4,99 Euro per il primo rinnovo successivo al 15 Settembre 2022. Se invece avete scelto il piano annuale, il nuovo listino scatterà sempre per il primo rinnovo successivo a tale data.

Nel nostro caso, il rinnovo è previsto per il 13 Maggio 2023, il che vuol dire che pagheremo 49,90 Euro l’anno prossimo, non già dal 15 Settembre. Amazon ha infatti sottolineato che non allineerà i rincari al 15/9, ma li applicherà ai rinnovi successivi da tale data. Se la vostra sottoscrizione si rinnoverà il 14/9, quindi, non rientrerete immediatamente.