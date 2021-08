Quando partono i rimborsi del cashback 2021? Ecco la data da cerchiare

La cancellazione del cashback non ha portato all'annullamento dei rimborsi, che gli utenti riceveranno regolarmente sugli IBAN abbinati. Quando partiranno però gli accrediti? C'è una data da tenere sotto controllo.

Come ampiamente raccontato su queste pagine, i rimborsi del cashback arriveranno anche se è stato sospeso, chiaramente per coloro che hanno accumulato almeno 50 transazioni e per un massimo di 150 Euro.

Nel decreto attuativo del cashback è previsto che i rimborsi arrivino entro e non oltre il 1 Settembre 2021. Tramite l'App Io è però già possibile sapere se si ha diritto all'accredito o no, semplicemente effettuando l'accesso e quindi spostandosi nella sezione "Portafoglio".

E' anche possibile presentare reclamo direttamente attraverso il sito web della Consap. Attenzione però: potranno essere presentati entro il 29 agosto 2021.

La Concessionaria dello Stato evidenzia anche che i rimborsi saranno liquidati in due diversi momenti: per quello ordinario entro il 31 Agosto 2021, e per il cashback speciale (il super cashback) entro il 30 Novembre 2021. Cosap fa sapere che "per i rimborsi relativi al primo semestre 2021 è previsto il reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nell’App "IO" o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati. I reclami potranno essere presentati a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun semestre, quindi, per il primo semestre 2021, dal 15 luglio 2021 fino al 29 agosto 2021". Saranno presi in considerazione solo quelli presentati tramite il portale dedicato