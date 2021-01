Quando si passa al DVB T2? Il calendario completo dello switch off

Dopo aver spiegato come disdire il canone Rai nel 2021, torniamo a parlare dello switch off al DVB-T2, che ormai è sulla bocca di tutti in quanto sta costringendo sempre più persone a cambiare decoder.

Le date da cerchiare sul calendario sono le seguenti, ma la risintonizzazione partirà il 1 Settembre 2021, con l'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione Frequenze:

Dal 1 Settembre 2021 al 31 Dicembre 2021 , toccherà all'Area 2 ed Area 3: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

, toccherà all'Area 2 ed Area 3: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; Dal 1 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2021 sarà la volta dell'Area 1: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna;

sarà la volta dell'Area 1: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; Dal 1 Aprile 2022 al 20 Giugno 2022 infine toccherà all'Area 4: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.

Un altro calendario da tenere sotto controllo è quello relativa al passaggio allo standard di codifica MPEG4, che avverrà alla fine del 2021.

I due passaggi fondamentali sono due: uno partirà il 1 Settembre 2021 e riguarderà la modifica dello standard di compressione e codifica (a favore dell'MPEG-4), ed un altro avverrà tra il 21 ed il 30 Giugno 2022 con il passaggio vero e proprio al DVB-T2 con relativa codifica H.265 (HEVC).

Ricordiamo che è anche disponibile la nostra FAQ che vi spiega come capire se il vostro TV ha il DVB-T2.