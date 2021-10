Quando si passa all'ora solare nel 2021? Ecco quando cambia l'orario: manca poco!

E’ arrivato ufficialmente l’autunno, e questo non si avverte solo a livello climatico ma anche perchè ormai ci stiamo avvicinando al cambio di orario che è classico di Ottobre 2021. Vediamo quindi quando si effettuerà tale passaggio e, soprattutto, se sarà l’ultima volta.

Il cambio di orario dall’ora legale a quella solare avverrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 Ottobre. Alle 2 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora , il che si tradurrà in un’ora di sonno in più ma un’ora di luce in meno visto che bisognerà abituarsi al buio già a metà pomeriggio. L’ora solare resterà in vigore fino a domenica 27 Marzo 2022, quando si tornerà nuovamente all’ora legale che è attualmente in vigore e prevede lo spostamento in avanti di un’ora delle lancette degli orologi.

Sarà questa l’ultima volta? Non è dato saperlo, ma coloro che ci hanno seguito negli ultimi anni sapranno sicuramente che l’Unione Europea ha proposto l’abolizione dell’ora legale. La risoluzione è stata approvata dal Parlamento Europeo con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 a favore.

L’Italia ed il Governo Conte II si è schierato contro l’abolizione dell’ora legale, e secondo una lettera pubblicata da Il Corriere della Sera avrebbe spiegato che le perplessità sono legate alla “mancanza di una valutazione d’impatto che faccia emergere in modo esaustivo il quadro dei vantaggi e svantaggi”.