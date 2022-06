L'energia solare è l'elettricità più economica della storia e dobbiamo utilizzarla sempre di più in futuro se vogliamo eliminare le nostre emissioni di CO2. Tuttavia, quando delle pecore vengono messe sotto i pannelli solari succede una cosa inaspettata.

Nei quattro anni trascorsi dall'installazione di siti solari nelle fattorie del New South Wales, in Australia, le pecore al pascolo sotto i pannelli solari hanno prodotto una lana di miglior qualità, una simbiosi inaspettata ma sicuramente molto accettata. Le pecore, infatti, hanno aiutato a tenere l'erba e le erbacce in modo che i pannelli non perdessero la loro efficienza, mentre i pannelli impedivano al terreno di asciugarsi e fornivano ombra.

Mentre per quanto riguarda la quantità non tutti sono d'accordo, la qualità è sicuramente migliorata. "Sarà a causa delle condizioni in cui vivono le pecore", ha dichiarato l'agricoltore e allevatore Tom Warren alla ABC. "È relativamente pulita, senza sbavature, senza polvere. C'è pochissima contaminazione della lana e sono anche protette dal sole."

Inoltre, il gregge di Warren è stato in grado di pascolare quasi per tutti gli anni di siccità, poiché l'acqua che si condensa sui pannelli solari al mattino e gocciola sul terreno ha mantenuto verdi alcuni dei pascoli. "[Si tratta di una cosa] piuttosto sorprendente. Alcune pecore hanno un aspetto fantastico", ha dichiarato una commerciante di lana di nome Graeme Ostini. "Sta crescendo in modo esponenziale e i tagli della lana sono nel 5% più ricchi."

Insomma, una scoperta sicuramente interessante, che ci mostra i tanti usi dell'energia solare.