Ecco dove e quando Perseverance raccoglierà i primi campioni su Marte

Nella giornata di ieri, come vi avevamo anticipato in questa news, la NASA ha tenuto una conferenza per aggiornare il mondo sui futuri sviluppi della missione del rover Perseverance e adesso, finalmente, sappiamo quando e dove verranno raccolti i primi campioni di suolo marziano.

Tra le tante mansioni che il rover più stupefacente della storia può eseguire, la più interessante e complessa è sicuramente quella di poter scavare, raccogliere e conservare diversi campioni di roccia e polvere, al fine di tenerli al sicuro e custodirli fin a quando una missione futura sarà incaricata di "tornare a prenderli".

Questo progetto così vasto (e mai tentato prima) prende il nome di Mars Sample Return e coinvolge non solo l'agenzia spaziale americana, ma anche quella europea (ESA) e canadese (CSA). Nel corso del prossimo decennio una nuova missione arriverà su Marte che - mediante un "Fetch Rover" - riuscirà a raccogliere e a lanciare in orbita questi preziosi campioni, al fine di riportarli sulla Terra per essere analizzati in modo approfondito.

Il primo tassello di questo progetto è proprio il rover Perseverance, e finalmente ora sappiamo dove e quando verranno raccolti i primi esemplari: la NASA ha rilasciato l'immagine che vedete in calce alla news, e questo sarà il luogo "d'estrazione". È una piana marziana non molto lontana dal luogo di atterraggio del rover (circa 1.6km) e dove gli scienziati pensano ci siano buone probabilità di scovare prove concrete della passata abitabilità del pianeta rosso (e forse di vita aliena?).

Il rover impiegherà circa 11 giorni per raccogliere un singolo campione: un tempo non così breve visto che Neil Armstrong, quando andò sulla Luna, impiegò meno di 3 minuti per conservare diversi campioni di roccia lunare. Ovviamente qui la situazione è molto più complessa, e tutti i sistemi di Perseverance dovranno lavorare simultaneamente e con estrema precisione.

"Non posso dirvi quanto sono eccitato", ha riferito Thomas Zurbuchen, amministratore associato NASA per la direzione della missione scientifica del rover. "Siamo alle soglie di una nuova era di scoperte e di studio delle scienze planetarie".

La missione scientifica più sorprendente di sempre ha appena ricevuto il via, e per fortuna la stiamo vivendo tutti in prima persona.