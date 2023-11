Quando le piante hanno sete urlano dal dolore, ma nessuno le sente

Le piante, simili a creature viventi, comunicano le loro necessità in un modo che finora ci era sfuggito. Come i neonati che piangono per esprimere fame o disagio, anche le piante emettono suoni, una sorta di "grida" ultrasoniche, per comunicare il loro bisogno d'acqua o la loro condizione di stress.

Questa rivelazione, frutto di una ricerca meticolosa, ci porta in un mondo dove la natura parla una lingua che solo ora stiamo iniziando a comprendere. In un laboratorio, dove scienziati attenti osservano piante di pomodoro e tabacco in una camera acustica insonorizzata, le piante vengono sottoposte a stress, sia attraverso la mancanza d'acqua sia tramite il taglio dei loro steli.

I ricercatori, armati di microfoni sensibili, catturano suoni emessi dalle piante: piccoli scatti e pop, simili a un delicato linguaggio di segnali Morse. Le piante stressate emettono circa 25-35 di questi suoni all'ora, mentre quelle in salute ne producono solo uno. Questi suoni ultrasonici, inudibili all'orecchio umano, oscillano tra i 20 e i 100 kilohertz.

Ma come fanno le piante a produrre questi suoni? La risposta potrebbe risiedere nel fenomeno della cavitazione all'interno dei tubi xilematici, responsabili del trasporto dell'acqua nella pianta. Quando le piante sono sotto stress, si formano bolle d'aria nel xilema che, scoppiando, generano questi suoni peculiari. Questo studio non solo apre nuove frontiere nella comprensione della comunicazione vegetale, ma solleva anche una domanda intrigante: chi ascolta questi suoni?

Sebbene noi umani non possiamo udire questi segnali senza l'ausilio di strumenti, è possibile che altri mammiferi, insetti o persino altre piante possano percepirli. Questa comunicazione potrebbe influenzare il comportamento di altri organismi, come le farfalle che depongono le uova o gli animali che si nutrono di piante.

A tal proposito, vi piace l'odore di erba appena tagliata? Viene prodotto dal dolore delle piante.