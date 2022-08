Ecco quando la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi: entro il 2022

Secondo le ultime proiezioni demografiche delle Nazioni Unite gli esseri umani sulla Terra molto presto raggiungeranno gli 8 miliardi di unità. Sebbene sappiamo che la popolazione avrebbe raggiunto questo numero da luglio di quest'anno, gli esperti sottolineano che il traguardo potrebbe arrivare letteralmente da un giorno all'altro.

Gli otto miliardi di persone saranno raggiunti entro il 15 novembre 2022. Nel frattempo il rapporto prevede anche 8,5 miliardi di persone entro il 2030, 9,7 miliardi nel 2050 e 10,4 miliardi nel 2100. Potrebbe sembrare una crescita esponenziale, ma raggiunti i 10 miliardi questo numero subirà un drastico calo.

Per Wolfgang Lutz, direttore fondatore del Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital presso l'Università di Vienna, l'istruzione e l'aumento della qualità della vita potrebbero rallentare drasticamente la fertilità globale; nel 2100 è infatti previsto un calo demografico in Cina e in Italia.

"Ci sono due grandi domande", ha dichiarato Lutz al Wall Street Journal. "In primo luogo, quanto rapidamente diminuirà la fertilità in Africa... L'altra domanda riguarda la Cina e i paesi con fertilità molto bassa, se si riprenderanno e quanto velocemente si riprenderanno." Tuttavia l'esperto conclude la sua intervista al giornale con un grande riflessione: "La popolazione totale, alla fine, è un numero insignificante. Dipende da cosa sono in grado di fare queste persone, quali sono le loro capacità e se hanno abbastanza da mangiare."