Da quando posso accendere il termosifone e per quante ore? La suddivisione dei comuni

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è arrivato il decreto Cingolani per il taglio dei consumi del gas, contenente una serie di limitazioni per l'utilizzo degli impianti termici di climatizzazione. Limitazioni che si applicheranno a seconda della zona climatica del proprio comune, ma com'è divisa l'Italia?

Per chi non lo sapesse, la Penisola è suddivisa in zone climatiche che vanno da A ad F, e per ognuna di queste sono previste una serie di regole per l'accensione del riscaldamento sia a livello di ore giornaliere che di periodo in cui si possono attivare gli impianti.

Di seguito la suddivisione in zone dell'Italia con relativi limiti:

Zona A (Lampedusa, Porto Empedocle): ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani): ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

Zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia): ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

Zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano e gran parte di Toscana, Umbria, Lazio, Campania): ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, pianura padana, nord, dorsale appenninica, l'Aquila e Basilicata): ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

Zona F: nessuna limitazione

Sul sito dell'Anaip è disponibile un documento, visualizzabile attraverso questo indirizzo, contenente la lista completa dei comuni italiani con la relativa suddivisione in zone climatiche.