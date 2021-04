Fino a quando è stata posticipata la scadenza della Carta d'Identità?

Il Governo Italiano, nell'ambito dei decreti legge per la gestione dell'emergenza Coronavirus, ha posticipato la scadenza naturale delle Carte d'Identità Elettroniche e classiche scadute nel corso del 2020 ed in scadenza nei primi mesi del 2021.

Nello specifico, l'art. 1 comma 4-quater del DL 125/2020 ha posticipato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dopo il 31 gennaio 2020. Discorso diverso per i documenti validi ai fini dell'espatrio.

Sostanzialmente, quindi, è stata prorogata la validità di tutti i documenti che presentano una fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico da una pubblica amministrazione italiana o da altri Stati, ma anche la Carta d'Identità sia cartacea che elettronica.

Coloro che hanno beneficiato di tale proroga, quindi, tra pochi giorni dovranno recarsi presso gli uffici comunali competenti per la nuova Carta d'Identità. A tal proposito, vi rimandiamo alla nostra FAQ contenente tutte le informazioni su quali documenti servono per la CIE e come fissare un appuntamento in comune. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto evita di creare assembramenti e permette di recarsi direttamente presso l'ufficio competente con la documentazione necessaria per la proroga e nuova emissione.

Il 30 Aprile è vicino, affrettatevi per evitare di restare senza.