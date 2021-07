Da quando si potrà richiedere il bonus rottamazione TV da 100 Euro?

Qualche giorno fa è stato firmato il decreto attuativo per il nuovo bonus rottamazione TV da 100 Euro, che permette di ottenere un incentivo per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2. Ma da quando sarà disponibile?

Nella comunicazione ufficiale del Ministero dello Sviluppo economico, leggiamo che "per poter richiedere il nuovo Bonus bisognerà attendere 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, quando la misura diventerà operativa".

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo la notizia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ancora non è avvenuta, ed evidentemente bisognerà aspettare ancora qualche giorno per l'entrata in vigore definitiva. Ovviamente, vi aggiorneremo su queste pagine con tutte le informazioni del caso non appena arriverà la pubblicazione.

Per tutte le informazioni su come avere il bonus tv 2021 e su quali sono i requisiti necessari per poter presentare la richiesta, vi rimandiamo al nostro approfondimento. È centrale, però, come suggerisce il nome della misura la rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 Dicembre 2018. La rottamazione potrà avvenire sia al momento dell'acquisto del nuovo apparato che tramite una delle numerose isole ecologiche sparse sul territorio italiano. A differenza del bonus TV da 50 Euro, però, non sono previsti limiti di ISEE. I due bonus sono cumulabili.