Ecco quando potremmo ricevere una risposta da parte di una civiltà extraterrestre

Uno studio pubblicato sulla rivista Publications of the Astronomical Society of the Pacific ha esaminato i vari segnali inviati dalle sonde NASA attraverso la galassia. Il team di scienziati che ha analizzato il caso, quindi, ha scoperto quando potremmo aspettarci una risposta da parte di qualche possibile civiltà extraterrestre.

Preparatevi, perché questo giorno è più vicino del previsto: il 2029. "Trasmissioni come quelle delle Voyager 1 e Voyager 2 , Pioneer 10, Pioneer 11 e la navicella spaziale New Horizons, hanno incontrato e incontreranno altre stelle, introducendo la possibilità che la vita intelligente possa ricevere le trasmissioni terrestri", ha scritto il team nel loro documento.

Nonostante la Voyager 1 sia stata lanciata nel 1977 non ha ancora raggiunto la sua prima stella e lo farà solo nel 2044, ma ne avrà incontrate 277 entro il 2341. Nel frattempo i segnali della Voyager 2 (che recentemente è stata hackerata) hanno già raggiunto una nana M e una nana bruna, entrambe nel 2007. Il primo segnale che potremmo aspettarci sarebbe quindi nel 2033 - la data del nostro arrivo su Marte.

Pioneer 10 ha anche incontrato una stella, Gaia EDR3 2611561706216413696, nel 2002 e se ci fosse una civiltà avanzata che vive intorno alla nana bianca, potremmo aspettarci una risposta già nel 2029. Tuttavia, entro la metà del 24° secolo le sonde avranno contattato centinaia di stelle ciascuna, aumentando leggermente le probabilità... che restano comunque vicine allo zero.