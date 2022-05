Quando potremo sfruttare a pieno il metaverso? La risposta di Mark Zuckerberg

Il progetto Metaverso di Meta non è destinato ad esplodere a stretto giro di orologio. L’alt è arrivato direttamente dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, il quale ha messo in guardia gli investitori dal fatto che il metaverso perderà importi di denaro “significativi” nei prossimi 3 o 5 anni.

Il commento è arrivato in risposta alla domanda di un azionista che chiedeva delucidazioni in merito al ritorno dell’investimento che ha portato avanti Meta negli ultimi tempi. A riguardo Zuckerberg sembra essere stato quanto mai chiaro ed ha spiegato che la creazione del metaverso consumerà denaro per 3-5 anni, ed alcuni prodotti non saranno pronti prima di 15 anni.

Occorre sottolineare che non si tratta di una prima assoluta: anche in occasione del Meta Quest Gaming Showcase 2022, Meta aveva spiegato che per sfruttare a pieno il metaverso bisognerà aspettare tra 5 e 10 anni, e la sensazione è che tale timing sia anche stretto visto che si parla addirittura di 15 anni per poter mettere le mani su alcuni progetti.

Solo nel 2021, Zuckerberg ha speso 10 miliardi di Dollari per gettare le basi del metaverso, il che rende bene l’idea di quanto ci stia puntando.

Nonostante ciò, però, l’ex CEO di Google non si è detto entusiasta per il metaverso.