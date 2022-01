Quando potrò aggiornare lo smartphone ad Android 12? La risposta di ciascun produttore

Android 12 è disponibile ormai da mesi, poiché è stato lanciato sui primi smartphone compatibili a inizio ottobre. Tuttavia, molti ancora si chiedono quando potranno effettuare l'aggiornamento ad Android 12 per il proprio telefono. Vediamo dunque le finestre di lancio della nuova release del sistema operativo di Big G sui device di ciascun produttore.

Partiamo con Asus, che ha già effettuato il rollout di Android 12 su Zenfone 8 e 8 Flip lo scorso dicembre, e che aggiornerà ROG Phone 5 e 5s nel primo trimestre del 2022, mentre nel trimestre successivo l'aggiornamento arriverà anche per Zenfore 7 e ROG Phone 3. Purtroppo, il produttore taiwanese non ha dato indicazioni circa i device più datati, che dunque potrebbero non ricevere Android 12.

Passiamo poi a Google, che ha lanciato Pixel 6 e Pixel 6 Pro con Android 12 integrato, mentre Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G, 5 e 5a hanno ricevuto l'aggiornamento il 19 ottobre scorso. All'opposto di Big G troviamo Nokia, che non ha ancora rilasciato informazioni circa le date di aggiornamento dei suoi device ad Android 12: per il momento solo Nokia X10 ha ricevuto Android 12, con un rollout iniziato a dicembre.

OnePlus utilizza OxygenOS, un sistema operativo basato su Android e disponibile in tutti i device dell'azienda al di fuori della Cina. L'aggiornamento a OxygenOS 12 è già disponibile per OnePlus 9 e 9 Pro, e pare che sarà installato fin dal lancio su OnePlus 10. Molti altri device OnePlus saranno aggiornati nella prima metà del 2022, comunque: tra di essi dovrebbero esserci OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro; OnePlus 8, 8 Pro e 8T; OnePlus 9R, OnePlus Nord, Nord 2 e Nord CE.

Un discorso simile vale per OPPO, che utilizza ColorOS in Cina e Android nelle versioni internazionali dei sui telefoni. Qui la questione è più complicata rispetto agli altri produttori, ma vi basti sapere che la nuova release di Android non è ancora arrivata su dispositivi global dell'azienda, ma in alcuni mercati come la Cina, l'India, il Vietnam e l'Indonesia, la nuova versione di ColorOS è disponibile per diversi device.

Samsung, invece, sta distribuendo Android 12 con la "skin" One UI 4. Al momento, quest'ultima è disponibile da novembre su tutti i Galaxy S21 (compreso il recente Galaxy S21 FE), su Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 e anche su Note 20 e Galaxy S20. Entro febbraio saranno aggiornati anche i Galaxy S10, Note 10 e Tab S7. Infine, il mese successivo sarà la volta del Galaxy A52 5G. Ovviamente, anche i Samsung Galaxy S22 e i Galaxy Tab S8, in uscita a fine febbraio, monteranno One UI 4.

Concludiamo con MIUI 13 di Xiaomi, basata su Android 12, che è stata in beta sugli Xiaomi 11 fin dallo scorso agosto. Al momento MIUI 13 è disponibile su tutta la linea Xiaomi 12, che d'altro canto è appena uscita in Cina, oltre che sugli Xiaomi 11 e su Mi Pad 5 e 5 Pro. Intanto, il colosso cinese ha confermato di essere al lavoro sulla beta di MIUI 13 per molti dei suoi device mid-range, che dovrebbero ricevere l'aggiornamento nel corso del 2022.