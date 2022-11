Quando sarà presentato il Galaxy S23? Prime indicazioni sull'Unpacked

Mentre continuano ad affiorare rumor sul Samsung Galaxy S23, oggi arrivano le prime indicazioni sulla possibile data di presentazione della linea di smartphone top di gamma 2023 della società coreana.

Secondo quanto riferito dai media coreani, Samsung dovrebbe tenere un evento Unpacked in presenza a San Francisco, in cui svelerà la lineup di dispositivi S23. Qualora dovesse essere confermato, si tratterebbe del primo evento in presenza da quando sono stati sospesi a causa della pandemia.

La notizia proverrebbe da un dirigente di Samsung Electronics che sarebbe a conoscenza dei piani. Il keynote dovrebbe a quanto pare tenersi all’inizio di Febbraio 2023, e la scelta di San Francisco sarebbe in linea con quanto fatto in passato: anche il Galaxy S20 fu presentato nella stessa cornice.

La data precisa non è stata menzionata, ma altri rapporti locali provenienti dalla Corea spiegano che l’Unpacked dovrebbe andare in scena nella prima settimana di Febbraio 2023. L’S22 ad esempio è stato presentato il 9 Febbraio 2022 e non è escuso che anche il suo successore venga svelato nello stesso lasso di tempo.

Alcuni rumor emersi negli scorsi giorni parlavano anche di un possibile SoC overclockato per il Galaxy S23 Ultra, ma a riguardo non sono ancora giunte conferme o smentite.