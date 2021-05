Quando ci sarà la prossima eclissi totale di Sole in Italia? Non tanto presto

Tra i fenomeni più suggestivi ai quali si può assistere durante la propria vita, c'è senz'altro una eclissi di Sole, ancor meglio se può essere definitiva "totale". Il nostro Belpaese ha già vissuto questo evento in passato, ma forse ci sarà ancora da aspettare prima di poterne godere nuovamente.

L'eclissi di Sole totale è un fenomeno famoso e molto studiato dagli astronomi in quanto permette, in modo del tutto naturale, di osservare e guardare la corona solare senza necessità di particolari strumenti o satelliti orbitali (ma sempre utilizzando le apposite protezioni oculari: anche durante un eclissi il Sole può giocare brutti scherzi).

Questo avviene quando Terra, Luna e Sole si ritrovano a passare esattamente sullo stesso piano, allineandosi su una sorta di asse immaginario. Come potete immaginare è un fenomeno piuttosto raro, in quanto può avvenire soltanto quando la Luna è ad una distanza ottimale dalla Terra, in modo tale da coprire interamente il diametro apparente del Sole nel cielo. Se ciò non dovesse essere possibile, si parlerebbe solamente di eclissi anulare.

Quella a cui tutti gli appassionati sognano di assistere almeno una volta nella vita è senza dubbio l'eclissi Totale (anche se le anulari ci hanno insegnato di recente che possono essere ugualmente stupefacenti), ma non è facile riuscire a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. In tanti si affidano agli accurati calcoli astronomici per organizzare preventivamente le proprie vacanze, come è successo per l'eclissi totale negli Stati Uniti verificatasi nel 2017.

Per quanto riguarda il territorio italiano, purtroppo, le notizie non sono buone: le eclissi totali scarseggeranno per quasi tutto il secolo e saremo fortunati solo il 3 settembre 2081, dove l'oscuramento totale durerà per oltre 2 minuti nelle sole regioni nord-orientali. Il Friuli Venezia-Giulia sarà il favorito, mentre nel resto del paese dovremmo accontentarci di uno spettacolo "quasi totale".

Per essere investiti "in pieno" da una eclissi totale invece dovremo aspettare nientepopodimeno che il 6 luglio 2187, quando il cono d'ombra della totalità colpirà le zone centrali dell'Italia, portando la notte fonda per un paio di minuti tra Perugia e Roma.

Purtroppo le meccaniche celesti hanno tempi che non si sposano felicemente con la brevità della vita umana, quindi più che aspettare che un'eclissi totale capiti sulla nostra testa, forse sarebbe il caso di fare come citato poc'anzi e andare a caccia di una che potrebbe avvenire nella prossima decade in territorio straniero.

Quella più papabile e succulenta sarà senz'altro quella dell'8 aprile 2024, che interesserà in pieno il Messico e la maggior parte degli stati centrali degli Stati Uniti. Oppure possiamo accontentarci delle tante eclissi parziali, molto più comuni.