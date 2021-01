Quando sarà il prossimo Prime Day? Speculazioni tra rinvii e dubbi di Amazon

La pandemia di Coronavirus ha portato ad un rinvio dell'Amazon Prime Day 2020, che ovviamente tornerà anche nel 2021. In molti si stanno già chiedendo quando si terrà il Prime Day 2021, e le notizie iniziano a circolare.

Iniziamo col dire che al momento non sono arrivate speculazioni di alcun tipo sulla possibile data del Prime Day 2021, per ovvie ragioni.

Amazon infatti è solita tenere la giornata dedicata agli iscritti Prime a metà Luglio, ma l'anno scorso a causa del blocco causato dalla pandemia ed i lockdown nazionali ha scelto di posticiparla di qualche mese, anche per garantire la massima sicurezza ai dipendenti dei magazzini.

Tutto quindi sarà legato alla situazione epidemiologica che ovviamente speriamo migliori nel corso dei prossimi mesi anche grazie alla distribuzione dei vaccini.

Per il colosso di Jeff Bezos però sarebbe molto conveniente avere il Prime Day a metà anno per non farlo accavallare con il Black Friday, che si festeggia sempre a Novembre e dà il via alla stagione natalizia.

C'è anche l'incognita sulla durata del Prime Day 2021: inizialmente era caratterizzato da una sola giornata di offerte, ma negli ultimi anni Amazon ha espanso la durata. Non sono escluse a riguardo novità anche in quest'anno, per incentivare gli acquisti.