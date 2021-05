Fino a quando si può richiedere il bonus TV per il DVB-T2?

Con l'imminenza dello switch off al DVB-T2, sempre più utenti si stanno riversando nei negozi per acquistare nuovi TV o decoder. In molti stanno anche approfittando del bonus tv da 50 Euro messo a disposizione dal Governo Italiano per favorire la transizione per coloro che rientrano nelle fasce di reddito ISEE I o II.

Tuttavia, non tutti sanno fino a quando si potrà richiedere il voucher.

Nell'informativa messa a disposizione dal Governo, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, si legge che il bonus TV si potrà ricevere fino alla fine del 2022, ovvero fino alla fine dell'esaurimento delle risorse stanziate.

Non è da escludere che il MISE decida di prorogarlo ulteriormente, ma al momento della stesura della notizia (sabato 22 Maggio 2021), l'indicazione che ci arriva è questa.

Vi ricordiamo che è disponibile la nostra guida che vi spiega come richiedere il bonus TV 2021, con tanto di file PDF che vi permettono di scaricare il modulo da consegnare all'esercente direttamente al momento dell'acquisto fisico. Da qualche tempo è anche accessibile il tool per calcolare online l'ISEE del bonus TV DVB-T2, per consentirvi di farvi un'idea sull'eventuale possibilità di accedere alla misura.

Di recente è anche stato introdotto il nuovo bonus rottamazione TV che non prevede alcun tipo di limite iSEE.