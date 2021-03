Quando si riscuote il cashback? Ecco quando arrivano i rimborsi nel 2021

Mentre si continua a parlare della possibile cancellazione del cashback già dal secondo semestre del 2021, vediamo quali sono le finestra in cui saranno accreditati i rimborsi.

Posto che il 1 Marzo la Consap ha ultimato i rimborsi per il cashback di Natale, la normativa vigente ci permette anche di calcolare quando arriveranno quelli del primo e secondo semestre del 2021.

Come noto, il primo periodo di cashback 2021 si concluderà il 30 Giugno 2021, ed il decreto attuativo prevede un tempo massimo di 60 giorni dal termine del turno per l'inizio dell'accredito. Ciò vuol dire che i rimborsi del periodo 1/1 - 30/6 saranno disponibili sugli IBAN indicati nell'app Io entro fine Agosto o per lo meno entro il 1 Settembre.

Il 1 Luglio partirà il secondo semestre, che si concluderà il 31 Dicembre 2021. Anche in questo caso, effettuando due calcoli è facile calcolare che il cashback relativo a tale periodo arriverà entro il 1 Marzo 2022.

C'è l'incognita del primo semestre del 2022: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Governo starebbe anche valutando l'ipotesi di cancellare il programma solo da inizio anno prossimo, per destinare le risorse impegnate nel cashback ad altre misure. Da Palazzo Chigi e dal MEF però ancora non è trapelato nulla.